Кемпбелл потрапив до лікарні після бою з Ломаченко

Фото: Ломаченко - Кемпбелл (twitter.com/trboxing)

Його госпіталізували для проведення профілактичних тестів

Британець Люк Кемпбелл після проведеного бою проти українця Василя Ломаченка потрапив у лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Кемпбелла госпіталізували після поразки від Ломаченко для проведення профілактичних тестів. Промоутер Едді Хірн підтвердив, що його підопічний був фізично виснажений після бою.

Також Хірн сказав, що тести просто частина протоколу. За його словами, у боксера "все добре, просто кілька перевірок".

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко здолав британця Люка Кемпбелла в бою за три чемпіонські титули. Поєдинок у Лондоні на арені О2 пройшов усі відведені регламентом дванадцять раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу українцю.

Суддівським рішенням переміг Ломаченко: двоє - 119:109, 118:110. Таким чином українець додав до своїх двох титулів чемпіона світу в легкій вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) додав вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Додамо, Ломаченко на прес-конференції після бою з британцем Люком Кемпбеллом розповів, що сказав суперникові відразу після фінального гонгу.