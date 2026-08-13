Разведка подтвердила возможность усиления обстрелов энергетики

Главное управление разведки Министерства обороны подтвердило, что с осени обстрелы объектов энергетики, в том числе газовой, могут усилиться.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко ".

"Мы считаем, что в осенне-зимний период, кроме объектов, обеспечивающих производство электроэнергии и теплоснабжения, под угрозой атак может оказаться газотранспортная система и объекты газодобычи в Полтавской и Харьковской областях", - заявил представитель ГУР МО Андрей Черняк.

Он также отметил, что существует риск обстрелов для инфраструктуры, которая обеспечивает отбор газа из хранилищ и импорт газа из Европы.

Напомним, Украина уже накопила почти 14 млрд кубометров газа, но дополнительный импорт все равно необходим.