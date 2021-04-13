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Локдаун у Полтавській області: як курсуватимуть поїзди

Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" поки що не змінюватиме курсування поїздів у Полтавській області після того, як вона перейде у "червону" зону карантину. Однак наразі УЗ опрацьовує формат можливих обмежень.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, в "Укрзалізниці" є тиждень, щоб надати пропозиції щодо організації перевезень у "червоній" Полтавській області.

"Доти потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково", - заявив Криклій.

З 15 квітня територія Полтавської області перейде у "червону" зону карантину. У регіоні, зокрема, буде заборонена робота ТРЦ, кафе та ресторани будуть працювати тільки на винос, а школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.

Нагадаємо, УЗ скасувала низку рейсів у західні регіони України. Курсування поїздів скасували через низький попит.

До цього УЗ відновила повноцінне курсування поїздів до Закарпатської області, яка вийшла з "червоної" зони карантину.

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Новини України КарантинЛокдаунПолтавская областьУкрзалізницяпоезд
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