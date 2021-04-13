UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Локдаун в Полтавской области: как будут курсировать поезда

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области после того, как она перейдет в "красную" зону карантина. Однако сейчас УЗ прорабатывает формат возможных ограничений.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Как отметил министр, в "Укрзализныци" есть неделя, чтобы предоставить предложения по организации перевозок в "красной" Полтавской области.

"До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - заявил Криклий.

С 15 апреля территория Полтавской области перейдет в "красную" зону карантина. В регионе, в частности, будет запрещена работа ТРЦ, кафе и рестораны будут работать только на вынос, а школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

Напомним, УЗ отменила ряд рейсов в западные регионы Украины. Курсирование поездов отменили из-за низкого спроса.

До этого УЗ возобновила полноценное курсирования поездов в Закарпатской области, которая вышла из "красной" зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарантинЛокдаунПолтавская областьУкрзализныцяпоезд
Читайте также
Киев в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина, - Радуцкий
Во Львове передумали ослаблять карантин
Прогноз погоды