Локдаун в Полтавской области: как будут курсировать поезда

"Укрзализныця" пока не будет менять курсирование поездов в Полтавской области после того, как она перейдет в "красную" зону карантина . Однако сейчас УЗ прорабатывает формат возможных ограничений.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале .

Как отметил министр, в "Укрзализныци" есть неделя, чтобы предоставить предложения по организации перевозок в "красной" Полтавской области.

"До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - заявил Криклий.

С 15 апреля территория Полтавской области перейдет в "красную" зону карантина. В регионе, в частности, будет запрещена работа ТРЦ, кафе и рестораны будут работать только на вынос, а школьники перейдут на дистанционную форму обучения.