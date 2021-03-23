RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Львівській області: чи будуть зупинятися поїзди

Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" не буде забороняти висадку та посадку пасажирів на станціях у Львівській області, поки вона перебуватиме у "червоній" зоні карантину. Однак обмеження можуть ввести, якщо так вирішить регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це йдеться на сайті УЗ.

Як зазначили в "Укрзалізниці", посадку та висадку не будуть обмежувати щонайменше до кінця березня.

"УЗ не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у регіоні, як мінімум, до 30 березня включно. Залежно від динаміки захворюваності у регіоні впродовж тижня, комісією буде прийняте рішення щодо необхідності обмеження залізничних перевезень", - заявили в компанії.

Львівська область перейде у "червону" зону карантину опівночі 25 березня. З того часу на території області, в тому числі й на території Львова, буде заборонено:

  • прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;
  • проведення масових, спортивних та інших заходів;
  • прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;
  • діяльність непродовольчих ринків;
  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів.

Раніше в "червоній" зоні також заборонялася посадка і висадка пасажирів поїздів, але Кабмін передав повноваження вводити такі обмеження місцевій владі. Тепер рішення щодо роботи громадського транспорту ухвалюють місцеві комісії ТЕБ та НС.

Нагадаємо, завтра у "червону" зону потрапить Київська область. Сьогодні регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила, чи зупиняти громадський транспорт.

Додамо, станом на 23 березня в Україні дев'ять регіонів перебувають в "червоній" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкрзалізницяпоездЛьвовская областьКарантинЛокдаун
Читайте також
Карантинні виплати ФОПам: у Зеленського запропонували механізм та назвали суму
Маски в парках: чи буде поліція штрафувати порушників
Прогноз погоди