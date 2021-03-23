Локдаун у Львівській області: чи будуть зупинятися поїзди

Як зазначили в "Укрзалізниці", посадку та висадку не будуть обмежувати щонайменше до кінця березня.

"УЗ не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у регіоні, як мінімум, до 30 березня включно. Залежно від динаміки захворюваності у регіоні впродовж тижня, комісією буде прийняте рішення щодо необхідності обмеження залізничних перевезень", - заявили в компанії.

Львівська область перейде у "червону" зону карантину опівночі 25 березня. З того часу на території області, в тому числі й на території Львова, буде заборонено:

прийом відвідувачів закладами громадського харчування та культури;

проведення масових, спортивних та інших заходів;

прийом відвідувачів в спортзалах, фітнес-клубах, басейнах;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування навчальних закладів, крім дошкільних закладів та молодших класів.

Раніше в "червоній" зоні також заборонялася посадка і висадка пасажирів поїздів, але Кабмін передав повноваження вводити такі обмеження місцевій владі. Тепер рішення щодо роботи громадського транспорту ухвалюють місцеві комісії ТЕБ та НС.