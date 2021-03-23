Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда

Как отметили в "Укрзализныце", посадку и высадку не будут ограничивать как минимум до конца марта.

"УЗ не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе, как минимум, до 30 марта включительно. В зависимости от динамики заболеваемости в регионе на протяжении недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок", - заявили в компании.

Львовская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 25 марта. С того времени на территории области, в том числе и на территории Львова, будет запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Раньше в "красной" зоне также запрещалась посадка и высадка пассажиров поездов, но Кабмин передал полномочия вводить такие ограничения местным властям. Теперь решение по работе общественного транспорта принимают местные комиссии ТЭБ и ЧС.