Локдаун во Львовской области: будут ли останавливаться поезда

"Укрзализныця" не будет запрещать высадку и посадку пассажиров на станциях во Львовской области, пока она будет находиться в "красной" зоне карантина. Однако ограничения могут ввести, если так решит региональная комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом говорится на сайте УЗ.
Как отметили в "Укрзализныце", посадку и высадку не будут ограничивать как минимум до конца марта.
"УЗ не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе, как минимум, до 30 марта включительно. В зависимости от динамики заболеваемости в регионе на протяжении недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок", - заявили в компании.
Львовская область перейдет в "красную" зону карантина в полночь 25 марта. С того времени на территории области, в том числе и на территории Львова, будет запрещено:
Раньше в "красной" зоне также запрещалась посадка и высадка пассажиров поездов, но Кабмин передал полномочия вводить такие ограничения местным властям. Теперь решение по работе общественного транспорта принимают местные комиссии ТЭБ и ЧС.
Напомним, завтра в "красную" зону попадет Киевская область. Сегодня региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила останавливать ли общественный транспорт.
Добавим, по состоянию на 23 марта в Украине девять регионов находятся в "красной" зоне карантина.