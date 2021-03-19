Локдаун у Києві: повний список обмежень
Завтра, 20 березня, розпочнеться новий локдаун у Києві. З 00:00 у столиці будуть діяти посилені карантинні заходи.
У Києві в період з 00:00 20 березня до 24:00 9 квітня забороняється:
- церковні богослужіння, якщо не забезпечено присутність не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі приміщення;
- пасажирські перевезення (автобуси, маршрутки, трамваї, тролейбуси), якщо салон заповнений більш ніж на 50% від кількості місць для сидіння;
- прийом відвідувачів у ресторанах, крім обслуговування на винос;
- робота ТРЦ, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії і торгівлі квітами. У приміщенні має бути не більше одного покупця на 20 квадратних метрів площі;
- прийом відвідувачів у непродовольчих магазинах. Така торгівля може відбуватися на винос або з адресною доставкою;
- прийом відвідувачів в інших розважальних закладах;
- прийом відвідувачів установами культури;
- робота басейнів, але обмеження не поширюється на спортсменів національних збірних команд України;
- проведення всіх масових заходів; надання послуг з харчування в готельному номері;
- робота непродовольчих ринків та ярмарків;
- відвідування навчальних закладів, крім роботи дитсадків, спецустанов та початкової школи;
- відвідування сторонніми установ соціального захисту.
Державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства та установи незалежно від форми власності мають перевести працівників на дистанційний режим із збереженням заробітної плати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні Державна комісія з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій може посилити карантин у Києві, внісши його в "червону зону".
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, Київ вже знаходиться в цій зоні. Таким чином, до всіх заборон може додатися зупинка регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.