Локдаун у Києві: повний список обмежень

Завтра, 20 березня, розпочнеться новий локдаун у Києві . З 00:00 у столиці будуть діяти посилені карантинні заходи.

Державні органи та органи місцевого самоврядування, підприємства та установи незалежно від форми власності мають перевести працівників на дистанційний режим із збереженням заробітної плати.

У Києві в період з 00:00 20 березня до 24:00 9 квітня забороняється:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні Державна комісія з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій може посилити карантин у Києві, внісши його в "червону зону".

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, Київ вже знаходиться в цій зоні. Таким чином, до всіх заборон може додатися зупинка регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень.