Держкомісія сьогодні може посилити карантин у Києві: чи зупинять транспорт
Сьогодні ввечері на засіданні Державної комісії з техніко-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій можуть посилити карантин у Києві. При цьому зупиняти громадський транспорт не планується.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
За його словами, порядок денний засідання зараз формують у Міністерстві охорони здоров'я. Зокрема, може бути розглянуто питання про внесення Києва до "червоної зони" карантинних обмежень.
У той же час, співрозмовник видання в МОЗ підкреслив, що київська міська влада вже вирішила ввести низку обмежень в місті, починаючи з суботи, 20 травня.
"Зупиняти транспорт не планується", - зазначив співрозмовник.
Зазначимо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, Києва вже знаходиться в "червоній зоні".
Нагадаємо, раніше Київ оголосив про посилення карантину з 20 березня. Зокрема, протягом трьох тижнів діятимуть наступні обмеження:
- заборона на роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, концертних залів і т. д.;
- в ТРЦ працюватимуть тільки продуктові магазини, точки продажу побутової хімії, засобів гігієни, зоомагазини та аптеки;
- кафе і ресторани зможуть обслуговувати тільки на винос;
- заборона на роботу кафе на АЗС;
- заборона масових заходів;
- на церковних богослужіннях вводиться обмеження не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;
- заборона на допуск вболівальників на стадіони;
- салони краси і перукарні працюють тільки за попереднім записом;
- фітнес-центри і спортзали також зможуть приймати відвідувачів за записом, групові заняття під забороною;
- підприємства бюджетної сфери перейдуть на дистанційний режим;
- приватним компаніям рекомендується перевести персонал на віддалену роботу;
- школи йдуть на канікули, з 28 березня навчання відновиться в дистанційному форматі.
При цьому в "червоній зоні", яку встановлює уряд, діють додаткові обмеження. Такі як заборона на роботу ринків, а також регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень. Як правило, "Укрзалізниця" скасовує висадку і посадку пасажирів у "червоній зоні".