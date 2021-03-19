Локдаун в Киеве: полный список ограничений

Завтра, 20 марта, начнется новый локдаун в Киеве . С 00:00 в столице будут действовать усиленные карантинные меры.

Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия и учреждения независимо от формы собственности должны перевести работников на дистанционный режим с сохранением заработной платы.

В Киеве в период с 00:00 20 марта до 24:00 9 апреля запрещается:

Напомним, ранее стало известно, что сегодня Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может ужесточить карантин в Киеве, внеся его в "красную зону".

Согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в этой зоне. Таким образом, ко всем запретам может добавиться остановка регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.