Локдаун в Киеве: полный список ограничений
Завтра, 20 марта, начнется новый локдаун в Киеве. С 00:00 в столице будут действовать усиленные карантинные меры.
В Киеве в период с 00:00 20 марта до 24:00 9 апреля запрещается:
- церковные богослужения, если не обеспечено присутствие не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения;
- пассажирские перевозки (автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы), если салон заполнен более чем на 50% от количества мест для сидения;
- прием посетителей в ресторанах, кроме обслуживания на вынос;
- работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. В помещении должно быть не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади;
- прием посетителей в непродовольственных магазинах. Такая торговля может проходить на вынос или с адресной доставкой;
- прием посетителей в других развлекательных учреждениях;
- прием посетителей учреждениями культуры;
- работа бассейнов, но ограничение не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины;
- проведение всех массовых мероприятий; предоставления услуг по питанию в гостиничном номере;
- работа непродовольственных рынков и ярмарок;
- посещение учебных заведений, кроме работы детсадов, спецучреждений и начальной школы;
- посещения посторонними учреждений социальной защиты.
Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия и учреждения независимо от формы собственности должны перевести работников на дистанционный режим с сохранением заработной платы.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может ужесточить карантин в Киеве, внеся его в "красную зону".
Согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в этой зоне. Таким образом, ко всем запретам может добавиться остановка регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.