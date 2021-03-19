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Локдаун в Киеве: полный список ограничений

Автор: РБК-Украина

Завтра, 20 марта, начнется новый локдаун в Киеве. С 00:00 в столице будут действовать усиленные карантинные меры.

Полный список ограничений опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.

В Киеве в период с 00:00 20 марта до 24:00 9 апреля запрещается:

  • церковные богослужения, если не обеспечено присутствие не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения;
  • пассажирские перевозки (автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы), если салон заполнен более чем на 50% от количества мест для сидения;
  • прием посетителей в ресторанах, кроме обслуживания на вынос;
  • работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. В помещении должно быть не более одного покупателя на 20 квадратных метров площади;
  • прием посетителей в непродовольственных магазинах. Такая торговля может проходить на вынос или с адресной доставкой;
  • прием посетителей в других развлекательных учреждениях;
  • прием посетителей учреждениями культуры;
  • работа бассейнов, но ограничение не распространяется на спортсменов национальных сборных команд Украины;
  • проведение всех массовых мероприятий; предоставления услуг по питанию в гостиничном номере;
  • работа непродовольственных рынков и ярмарок;
  • посещение учебных заведений, кроме работы детсадов, спецучреждений и начальной школы;
  • посещения посторонними учреждений социальной защиты.

Государственные органы и органы местного самоуправления, предприятия и учреждения независимо от формы собственности должны перевести работников на дистанционный режим с сохранением заработной платы.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня Государственная комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям может ужесточить карантин в Киеве, внеся его в "красную зону".

Согласно данным Министерства здравоохранения, Киев уже находится в этой зоне. Таким образом, ко всем запретам может добавиться остановка регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

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