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Локдаун у Києві: транспорт буде працювати з обмеженнями

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 17:40
Локдаун у Києві: транспорт буде працювати з обмеженнями Фото: тролейбуси (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З суботи, 20 березня, у Києві посилять карантинні обмеження. При цьому столичний міський транспорт буде працювати у звичайному режимі, але з обмеженнями.

Про це РБК-Україна розповів спікер "Київпастрансу" Олег Грищак.

"Наземний громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. У звичному, як і під час попередніх обмежень, проте з обмеженнями до 50% від сидячих місць", - повідомив він.

Нагадаємо, у Києві посилюють карантин. Обмеження почнуть діяти з 20 березня до 9 квітня включно. Зокрема, в столиці будуть заборонені масові заходи, а також робота торгових центрів, кінотеатрів і театрів.

Детальніше про нові обмеження в столиці України читайте в матеріалі "Київ закривають на локдаун: чи обмеження жорсткими, як у 2020".

Крім того, глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Київ близький до "червоній" зоні карантину.

Додамо, що в першій декаді березня Київ потрапив в "оранжеву зону", оскільки перевищена норма госпіталізації пацієнтів з COVID. Перевищення ще одного з показників загрожує тим, що в місті введуть обмеження "червоної зони".

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