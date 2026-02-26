На левом берегу Киева начали возвращать тепло в дома

В Днепровском районе Киева, что на левом берегу Днепра, начали восстанавливать теплоснабжение, которое некоторое время отсутствовало из-за ударов россиян по критической инфраструктуре.

Читайте также : Восстановление отопления в Киеве: Шмыгаль назвал примерные сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В часть домов Днепровского района, которые были без теплоснабжения после прошлых сокрушительных обстрелов врага, начали возвращать тепло", - заявил Кличко.

По его словам, коммунальщики продолжают работать круглосуточно, чтобы восстановить подачу тепла во все многоэтажки.

Проблемы с отоплением в Киеве

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве после массированных атак россиян из-за попадания обломков сбитых баллистических ракет больше всего пострадали две теплоцентрали - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Но уже в ближайшие дни работу ТЭЦ частично восстановят.

Так, 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки России на Киев без теплоснабжения остались всего 3700 домов.