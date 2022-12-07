Левый берег Киева получает только треть нужного электричества: в чем причина

По его словам, потребители в районах на левом берегу Киева получают всего до 30% потребностей электроэнергии. Причина - до сих пор продолжаются ремонтные работы на одном из коммунальных объектов генерации,

"Вместо этого сети от других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы", - пояснил Коваленко.

Сроки возобновления энергоснабжения генеральный директор компании назвать затруднился.

Однако гендиректор YASNO добавил, что в настоящее время также происходит множество локальных аварий, причинами которых являются следующие факторы:

не срабатывает автоматика: в некоторых трансформаторных подстанциях она может выдать ошибку при включении определенной очереди, то есть свет не подключается автоматически и для потребителей это следует делать вручную. Ситуацию усугубляет погода;

строившаяся годами система не рассчитана на такое большое количество включений/выключений. Поэтому естественно, что такая нагрузка не выдерживает на 100%;

после длительных отключений возникает так называемый отложенный спрос. То есть сразу после длительных отключений потребление в разы возрастает, поэтому вместо трех очередей иногда возможно включить только одну. Такая ситуация может занять несколько дней.

В то же время, отмечает Коваленко, две из этих причин связаны с правилами пользования, поэтому он призвал "очень ответственно относиться к своим привычкам использования электроэнергии".

Гендиректор обратил внимание, что возможное максимальное потребление в Киеве выросло на 7% по сравнению с 6 декабря. Сейчас ориентировочно обеспечивается 70% потребностей жилых домов, но все равно пока действуют экстренные отключения.