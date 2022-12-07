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Левый берег Киева получает только треть нужного электричества: в чем причина

Фото: на левом берегу Киева до сих пор продолжаются ремонтные работы на энергообъектах (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Поставщик электроэнергии компания YASNO отметила, что жители левого берега Киева до сих пор испытывают сложности с энергоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко.

По его словам, потребители в районах на левом берегу Киева получают всего до 30% потребностей электроэнергии. Причина - до сих пор продолжаются ремонтные работы на одном из коммунальных объектов генерации,

"Вместо этого сети от других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы", - пояснил Коваленко.

Сроки возобновления энергоснабжения генеральный директор компании назвать затруднился.

Однако гендиректор YASNO добавил, что в настоящее время также происходит множество локальных аварий, причинами которых являются следующие факторы:

  • не срабатывает автоматика: в некоторых трансформаторных подстанциях она может выдать ошибку при включении определенной очереди, то есть свет не подключается автоматически и для потребителей это следует делать вручную. Ситуацию усугубляет погода;
  • строившаяся годами система не рассчитана на такое большое количество включений/выключений. Поэтому естественно, что такая нагрузка не выдерживает на 100%;
  • после длительных отключений возникает так называемый отложенный спрос. То есть сразу после длительных отключений потребление в разы возрастает, поэтому вместо трех очередей иногда возможно включить только одну. Такая ситуация может занять несколько дней.

В то же время, отмечает Коваленко, две из этих причин связаны с правилами пользования, поэтому он призвал "очень ответственно относиться к своим привычкам использования электроэнергии".

Гендиректор обратил внимание, что возможное максимальное потребление в Киеве выросло на 7% по сравнению с 6 декабря. Сейчас ориентировочно обеспечивается 70% потребностей жилых домов, но все равно пока действуют экстренные отключения.

Недавно РБК-Украина сообщало прогнозы экспертов, когда Украина сможет вернуться к плановым графикам отключения света.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что ситуация с энергоснабжением позволяет сокращать время отключений, а директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил неравномерные отключения света в Украине.

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