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Шмыгаль о ситуации с электроэнергией: позволяет сокращать время отключений

Новина українською →
Украина, Пятница 02 декабря 2022 18:52
Шмыгаль о ситуации с электроэнергией: позволяет сокращать время отключений Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

На сегодняшний день производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления, что позволит сократить время отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил премьер, всем операторам системы распределения, то есть облэнерго, были доведены лимиты потребления по каждой области. Именно они приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры. Потребности других потребителей - предприятий и жилого сектора - обеспечиваются на 40-50%.

"Восстановление продолжается, что позволяет сокращать время отключений, а также переходить к прогнозируемым плановым графикам", - констатировал Шмигаль.

РБК-Украина напомнила условие того, чтобы отключение света в Украине стало короче по времени. Для этого необходимо, чтобы не было новых обстрелов энергосистемы, отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Недавно директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил неравномерные отключения света в Украине.

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Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии