Лівий берег Києва отримує лише третину потрібної електрики: в чому причина

Постачальник електроенергії компанія YASNO зазначила, що мешканці лівого берега Києва і досі мають складнощі з енергопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка.
За його словами, споживачі у районах на лівому березі Києва отримують лише до 30% від потреб електроенергії. Причина - й досі тривають ремонтні роботи на одному із комунальних об'єктів генерації,
"Натомість мережі від інших джерел генерації перевантажені й не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони", - пояснив Коваленко.
Терміни відновлення енергопостачання генеральний директор компанії назвати не зміг.
Проте гендиректор YASNO додав, що наразі також трапляється чимало локальних аварій, причинами яких є такі фактори:
Водночас, наголошує Коваленко, дві з цих причин пов'язані з правилами користуванням, тож, він закликав "дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії".
Гендиректор звернув увагу, що можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з 6 грудня. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло прогнози експертів, коли Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що ситуація з енергопостачанням дозволяє скорочувати час відключень, а директор ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив нерівномірні відключення світла в Україні.
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