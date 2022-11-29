Одним на 12 часов, а другим на два: украинцам объяснили, почему неравномерно включают свет
Украинцам неравномерно включают свет, потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через узел.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.
"Во-первых, у нас есть сетевые ограничения. То есть разрушение сети из-за обстрелов", - заявил Сахарук.
По его словам, отключения случаются из-за аварий, потому что сеть перегружена, а также люди больше потребляют.
"Почему света у одних клиентов может быть больше, а у других меньше? Потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через определенный узел. Поэтому 100-процентную равномерность мы сейчас обеспечить не можем", - добавил исполнительный директор ДТЭК.
Напомним, что ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.
Местные власти должны объяснить людям, почему некоторые дома в Украине не отключают от электроэнергии.
В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии . Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.
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