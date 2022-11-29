ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одним на 12 часов, а другим на два: украинцам объяснили, почему неравномерно включают свет

Новина українською →
Украина, Вторник 29 ноября 2022 19:19
Одним на 12 часов, а другим на два: украинцам объяснили, почему неравномерно включают свет Фото: украинцам объяснили, почему неравномерно включают свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцам неравномерно включают свет, потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через узел.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Во-первых, у нас есть сетевые ограничения. То есть разрушение сети из-за обстрелов", - заявил Сахарук.

По его словам, отключения случаются из-за аварий, потому что сеть перегружена, а также люди больше потребляют.

"Почему света у одних клиентов может быть больше, а у других меньше? Потому что нет возможности передать необходимый объем электричества через определенный узел. Поэтому 100-процентную равномерность мы сейчас обеспечить не можем", - добавил исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, что ситуация с электроснабжением в Украине сложная, однако уже есть возможность давать свет в домах по 5-6 часов в день.

Местные власти должны объяснить людям, почему некоторые дома в Украине не отключают от электроэнергии.

В настоящее время в Украине наблюдается дефицит производства электроэнергии . Почасовые графики отключения света необходимы для того, чтобы стабилизировать систему и поддерживать баланс между потреблением и производством электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК енергетики Война в Украине
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России