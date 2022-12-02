ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Украина сможет вернуться к графику отключения света: прогноз экспертов

Новина українською →
Украина, Пятница 02 декабря 2022 22:04
Когда Украина сможет вернуться к графику отключения света: прогноз экспертов Фото: возврат плановых отключений света возможен в случае отсутствия ракетных обстрелов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо, Юрий Дощатов

Эксперты считают, что основания ожидать улучшения ситуации в энергетической системе Украины существуют. Однако уязвимым фактором являются дальнейшие действия российских агрессоров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии".

Как отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, осложнения ситуации могут возникнуть по разным причинам. Во-первых, Россия не намерена останавливаться и не отказывается от своего плана уничтожения украинской энергетики. Во-вторых, на изготовление значительной части автотрансформаторов требуется не менее шести месяцев.

"Самый реалистичный сценарий к весне - плановые графики отключений будут регулярно чередоваться с аварийными", - считает Омельченко.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, если новых атак не будет, то уже в ближайшее время ситуация с энергоснабжением улучшится.

"Если не будет атак, то уже через неделю все отключения будут управляемы и в нормальном графике", - отметил он.

Кроме того, подчеркнул Владимир Омельченко, уже более 12 стран согласились оказывать Украине техническую и финансовую помощь для восстановления энергетической инфраструктуры. Кроме того, "Укрэнерго" привлекло 300 млн евро от ЕБРР.

"Но эта помощь может позволить вернуться к графикам отключений только при отсутствии новых массированных ракетных ударов рашистов по энергетической инфраструктуре", - считает он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что ситуация с энергоснабжением позволяет сокращать время отключений.

Недавно директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил неравномерные отключения света в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии