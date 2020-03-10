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"РБ Лейпциг" вперше вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     10.03.2020 - 23:54
"РБ Лейпциг" вперше вийшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "РБ Лейпциг" - "Тоттенхем" (twitter.com/RBLeipzig_EN)

Німецький клуб вибив фіналіста минулорічного розіграшу турніру

"РБ Лейпциг" вперше у своїй історії вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Німецький клуб на домашній "РБ Арена" вибив з розіграшу турніру англійський "Тоттенхем".

Рахунок матчу-відповіді 1/8 фіналу - 3: 0. Дублем у поєдинку відзначився капітан Марсель Забітцер на 10 і 21 хвилинах. Ще один м'яч на 87 хвилині забив Еміль Форсберг. Господарі перевершували гостей, і перевагу в рахунку заслужили.

У першому грі в Лондоні "бики" здобули перемогу з мінімальним рахунком 1:0. На груповому етапі головного клубного турніру команда посіла перше місце, залишивши позаду "Ліон", "Бенфіку" і "Зеніт". "Шпроти", будучи фіналістами минулорічного розіграшу турніру, пропустили в групі вперед "Баварію", позаду залишилися "Олімпіакос" і "Црвена Звезда".

У паралельній зустрічі визначиться другий учасник 1/4 фіналу ЛЧ. Нею стала італійська "Аталанта", яка на виїзді розгромила "Валенсію" - 4:3. У першій грі команда, за яку виступає гравець збірної України Руслан Малиновський, також була сильнішою за іспанців, обігравши їх з рахунком 4:1.

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