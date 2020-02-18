"Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Фото: "Атлетіко" - "Ліверпуль" (twitter.com/lfc)

"Матрасники" завдали поразки чинному чемпіону турніру

Мадридський "Атлетіко" в домашньому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів обіграв чинного чемпіона турніру "Ліверпуль". Матч на стадіоні "Ванда Метрополітано" завершився з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став півзахисник "Атлетіко" Сауль Ньїгес, якому знадобилося всього чотири хвилини, щоб відправити м'яч у ворота Аліссона Бекера.

Фото: єдиний м'яч провів Сауль (twitter.com/Atle)

"Ліверпуль" і в першому, і в другому таймі мав безліч шансів для того, щоб зрівняти рахунок. Команда Юргена Клоппа володів м'ячем 68 відсотків часу, але не зуміла завдати жодного удару в площину воріт іспанського клубу.

Мінімальна перемога означає, що шанси команд залишаються рівними. І все вирішиться в матчі-відповіді, яка відбудеться на "Енфілді" 11 березня.

В іншій грі 1/8 фіналу "Боруссія" в Дортмунді на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" взяла верх над французьким Парі Сен-Жермен - 2:1.

Нагадаємо, що в торішньому фінальному матчі турніру мерсисайдський клуб обіграв "Тоттенхем Хотспур" з рахунком 2:0.