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Ліверпуль - Атлетіко: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     11.03.2020 - 15:35
Ліверпуль - Атлетіко: прогноз букмекерів
Фото: "Ліверпуль" - "Атлетіко" (facebook.com/AtleticodeMadrid)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Ліверпуль" на своєму полі прийме "Атлетіко" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

11 березня 22:00
Ліверпуль, стадіон Енфілд "

На думку букмекерів, явним фаворитом зустрічі є "Ліверпуль". На перемогу підопічних Юргена Клоппа приймаються ставки з коефіцієнтом 1,55. У той час як успіх "Атлетіко" оцінюється в 6,90. Нічийний результат зустрічі дорівнює 4,00.

А ось коефіцієнт на прохід команд у чвертьфінал турніру практично дорівнює. Разом з тим, у підопічних Дієго Сімеоне шанси вище, вони оцінюються в 1,84, на прохід англійського клубу дають коефіцієнт 2,03.

Попередня зустріч

У першій грі "Ліверпуль" зазнав фіаско у Мадриді від "Атлетіко". Тепер чинним переможцем турніру належить обіграти мадридців на своєму полі з різницею у два і більше м'ячів.

Хто вже пробився у наступний раунд

Напередодні "РБ Лейпциг" і "Аталанта" вперше вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Бергамаскі обіграли "Валенсію", а німецький клуб розгромив "Тоттенхем" - фіналіста минулорічного розіграшу турніру.

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