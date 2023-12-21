Израильские истребители атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане, - ЦАХАЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram .

"Недавно наши истребители нанесли удар по оперативному командному центру "Хезболлы" в Ливане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что израильские солдаты также обнаружили ряд террористов, приближавшихся к забору безопасности со стороны Ливана вдоль границы в районе Метула. Военные ЦАХАЛ открыли огонь и попали в цели.

Кроме того, Иерусалим обнаружил четыре пусковые установки, пересекшие территорию Израиля из Сирии. Войска нанесли удары по ним и по посту сирийской армии.

Война Израиля и ХАМАС и атаки "Хезболла"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе. 10 ноября ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории нанес серию ударов по военным базам группировки с помощью минометных управляемых снарядов под названием "Железное жало".

Также силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Издание The Times сообщало, что Израиль может начать наземную войну против "Хезболлы" , чтобы отбросить их в 20 километрах от границ.