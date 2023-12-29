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Израиль может принять меры, чтобы подвинуть "Хезболлу" от границы с Ливаном

Израиль, Пятница 29 декабря 2023 02:13
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Израиль может принять меры, чтобы подвинуть "Хезболлу" от границы с Ливаном Фото: Израиль может устранить "Хезболлу" от границы с Ливаном (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) примет меры, чтобы подвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ганц заявил, что израильская армия вмешается, если боевики "Хезболлы" не прекратят наносить удары по северу Израиля. Он отметил, что ситуация на северной границе его страны требует перемен.

"Секундомер для дипломатического решения заканчивается. Если мир и правительство Ливана не будут действовать, чтобы предотвратить обстрелы северян Израиля и удалить "Хезболлу" от границы, это сделает ЦАХАЛ", - добавил глава минобороны Израиля.

Тем временем глава ЦАХАЛА Герцы Галеви рассказал, что войска находятся в "очень высокой готовности" к дальнейшим боям на севере.

Война Израиля и ХАМАС и атаки "Хезболла"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

В частности, поддерживаемые Ираном боевики Хезболлы регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе.

В среду, 20 декабря, истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр "Хезболла" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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