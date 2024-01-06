Израиль нанес серию ударов по Ливану в ответ на пуск 40 ракет

Израиль нанес ряд ударов по южному Ливану после того, как рано утром по северной части Израиля было выпущено около 40 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители атаковали целый ряд объектов Хезболлы в районах Айта аш-Шааб, Ярон и Рамия.

Военные отметили, что среди целей были пусковая площадка и военные постройки.

חוליית מחבלים, עמדת שיגור, מבנים צבאיים ותשתיות טרור; צה"ל השלים שורת תקיפות בשטח לבנון>> pic.twitter.com/MH0HY5JRR6 — צבא ההגנה לישר

В то же время, на аэрофотосъемках, размещенных на сайте Twitter, видно, что удары были нанесены по ряду сооружений.

Напомним, в конце прошлого года министр обороны Израиля Бени Ганц предупредил "Хезболлу", что ЦАХАЛ примет меры, чтобы сдвинуть боевиков от границы с Ливаном, если атаки не прекратятся.

Мы также писали, что в среду 20 декабря истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане.

Ранее силы и средства израильской ПВО перехватили один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

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