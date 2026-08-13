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Литва хочет создать болота на границе с Беларусью и РФ, но это не все меры

10:37 13.08.2026 Чт
2 мин
Почему план строительства внезапно поменяли?
aimg Елена Чупровская
Литва хочет создать болота на границе с Беларусью и РФ, но это не все меры Фото: Литва строит фортификации на границе с РФ и Беларусью (Getty Images)
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Кабинет Министров Литвы изменил установление инженерных мер на границе с Беларусью и Калининградской областью РФ. Там планируется создать новую зону безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское СМИ LTR.

Новый участок контрмобильных мер

Согласно принятому решению, на границе сформируют:

  • 20-метровый участок контрмобильных мер от пути пограничного патрулирования вглубь литовской территории;
  • 150-метровые участки в оперативных районах, которые определили военные, также от границы пути патрулирования вглубь страны.

В таких парках обычно хранятся "зубы дракона", "ежи", "испанские лошади", бетонные блокпосты, колючая проволока, дорожные блоки и морские контейнеры.

Что заявил министр обороны Литвы

"Был разработан целый конкретный план, как он выглядит в диапазоне в пять километров, 20 км, 50 км, которыми должны быть укрепления, какие решения должны быть приняты", - заявил журналистам министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Парки инженерного оборудования должны быть установлены в местах, которые определили Вооруженные силы Литвы, до конца 2028 года.

Сроки перенесли на позже

Ранее эту работу планировалось завершить до 1 апреля 2025 года. В Министерстве национальной обороны объяснили, что срок пришлось продлить.

Причина - количество военных контрмобильных инженерных флотов возросло с 27 до 50.

До конца 2028 года также продолжили установку резервных заграждений на участках национальных дорог, эстакад и мостов, где крепят взрывчатку к инженерным сооружениям.

Вместо ранее планировавшихся лесных линий теперь целью стало создание водно-болотных угодий. Эту работу должны завершить до конца 2030 года.

"После возобновления гидрологического режима в течение нескольких лет территория станет труднопроходимой для тяжелой техники без использования сложного инженерного оборудования", - заявили в Министерстве сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Украина наращивает оборонительные рубежи на всей протяженности северной границы с Беларусью.

В Государственной пограничной службе заявляли, что укрепление границы продолжается комплексно с участием пограничников, других сил обороны и местных властей.

По словам министра обороны Литвы, глава Кремля Владимир Путин уже оценивает сценарии атак на Эстонию, Латвию и Литву, хотя окончательного решения о проведении такой операции пока не принял.

По его словам, союзники по НАТО внимательно следят за дальнейшими шагами Москвы.

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