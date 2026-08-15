В Литве появится завод боеприпасов для нужд Украины и НАТО

Литва договорилась с украинской оборонной компанией DEMZ о реализации масштабного проекта в сфере производства боеприпасов. Новое предприятие должно появиться на площадках в Алитусе и Приенайском районе, а проект предполагает создание сотен рабочих мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

В целом реализация проекта должна быть создана до 450 рабочих мест в Алитусе и Приенайском районе. DEMZ будет искать работников с разной квалификацией и разработает для них программы обучения.

Строительные работы на новой площадке в Приенайском районе должны начаться осенью 2026 года. Начало производства там планируется на конец 2027 года.

Боеприпасы будут предназначаться прежде всего для Украины

Продукция нового предприятия будет предназначена преимущественно для Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем ее также планируют снабжать союзниками.

Производство будет отвечать оборонным потребностям стран НАТО.

Проект предусматривает не только непосредственное производство, но и научные исследования и разработку новых решений в соответствующей сфере.