В Литве заговорили об изменениях в конституцию на фоне "ядерной инициативы" Макрона

В Литве заговорили о необходимости изменений в конституции, которые необходимы для размещения ядерного оружия. Разговоры появились на фоне идеи распространения "ядерного зонтика" Франции на европейских союзников.

Об этом рассказала глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По ее словам, в статье 137 конституции Литвы говорится, что "на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз".

"Мы считаем, что необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства", - сказала Шакалиене.

Предложение Макрона

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.

"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Они являются французскими. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по нашей защите всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.

Также СМИ сообщали, что Франция может разместить свои истребители с ядерным оружием в Германии.