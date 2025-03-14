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У Литві заговорили про зміни до конституції на тлі "ядерної ініціативи" Макрона

П'ятниця 14 березня 2025 15:34
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У Литві заговорили про зміни до конституції на тлі "ядерної ініціативи" Макрона Фото: глава Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне (lrytas.lt)
Автор: Наталія Кава

У Литві заговорили про необхідність змін у конституції, які необхідні для розміщення ядерної зброї. Розмови з'явились на тлі ідеї поширення "ядерної парасольки" Франції на європейських союзників.

Про це розповіла глава Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За її словами, у статті 137 конституції Литви йдеться, що "на території Литовської Республіки не може бути жодної зброї масового знищення та іноземних військових баз".

"Ми вважаємо, що необхідно розглянути можливість внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують реалістичні плани з розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов'язання", - сказала Шакалієне.

Пропозиція Макрона

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Європейського Союзу.

"Наші сили ядерного стримування захищають нас. Вони є французькими. З 1964 року вони завжди відігравали роль у збереженні миру і безпеки в Європі. Я вирішив також почати стратегічні обговорення щодо нашого захисту всього континенту за допомогою нашої ядерної зброї. Рішення залежатиме від голів та головнокомандувачів європейських країн", - зазначив він.

Також ЗМІ повідомляли, що Франція може розмістити свої винищувачі з ядерною зброєю у Німеччині.

А ось прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна веде "серйозні переговори" з Францією щодо пропозиції президента Еммануеля Макрона використати ядерний потенціал його країни для захисту європейських союзників.

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Литва Ядерна зброя Еммануель Макрон Франція
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