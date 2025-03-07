Польша рассматривает предложение Макрона по размещению ядерного оружия, - Туск

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Туск отметил, что учитывая угрозы со стороны России, Европа может оказаться на грани войны в течение следующих нескольких лет.

По его словам, нет "никаких сомнений", что Россия сейчас массово перевооружается и мобилизуется, поскольку Кремль, вероятно, готовится к полномасштабной военной конфронтации не только с Украиной, но и "с кем-то значительно большим".

Поэтому Польша ведет переговоры с Францией относительно возможного доступа к ядерному оружию.

"Мы должны осознавать, что Польша должна иметь самые современные возможности, связанные с ядерным оружием и современными нетрадиционными вооружениями. Вот почему мы стоим перед очень серьезной гонкой, и это гонка за безопасность, а не гонка вооружений", - подчеркнул польский премьер.