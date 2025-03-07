Польша рассматривает предложение Макрона по размещению ядерного оружия, - Туск
Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией относительно предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Туск отметил, что учитывая угрозы со стороны России, Европа может оказаться на грани войны в течение следующих нескольких лет.
По его словам, нет "никаких сомнений", что Россия сейчас массово перевооружается и мобилизуется, поскольку Кремль, вероятно, готовится к полномасштабной военной конфронтации не только с Украиной, но и "с кем-то значительно большим".
Поэтому Польша ведет переговоры с Францией относительно возможного доступа к ядерному оружию.
"Мы должны осознавать, что Польша должна иметь самые современные возможности, связанные с ядерным оружием и современными нетрадиционными вооружениями. Вот почему мы стоим перед очень серьезной гонкой, и это гонка за безопасность, а не гонка вооружений", - подчеркнул польский премьер.
Предложение Макрона
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон решил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского Союза.
"Наши силы ядерного сдерживания защищают нас. Они являются французскими. С 1964 года они всегда играли роль в сохранении мира и безопасности в Европе. Я решил также начать стратегические обсуждения по нашей защите всего континента с помощью нашего ядерного оружия. Решение будет зависеть от глав и главнокомандующих европейских стран", - отметил он.
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