Дания ужесточает депортацию иностранных граждан

В Дании заявили о намерении ужесточить правила депортации иностранных граждан, осужденных за тяжкие преступления, независимо от их степени интеграции в общество и связей со страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv .

Курс на ужесточение депортации

В новогоднем обращении было заявлено, что иностранцы, получившие тюремный срок не менее одного года за тяжкие преступления, должны подлежать высылке.

Власти намерены в ближайшее время представить "комплексную реформу депортации", направленную на расширение практики выдворения осужденных мигрантов.

"Это будет означать, что из Дании будет депортировано еще больше иностранных преступников", – заявила она.

Миграционная политика и статистика

С 2015 года линия правящей партии в сфере миграции последовательно ужесточалась, а после формирования правительства в 2019 году акцент был сделан на расширение возможностей для депортации.

По ее словам, действующая политика уже позволяет выдворять значительное число иностранных правонарушителей.

"Благодаря строгой датской иммиграционной политике – и нашей готовности расширять границы конвенций – мы уже депортируем многих иностранных преступников", – заявила она.

Отдельное внимание было уделено проблеме дорожной безопасности.

"Мы не хотим вашего безответственного вождения и культуры доминирования. Вам здесь не место", – сказала Фредериксен.

Согласно данным за 2024 год, около четверти осужденных за безответственное вождение в стране являются иностранцами.

Право, политика и выборы

Дания также участвует в инициативе по пересмотру подходов к применению Европейской конвенции по правам человека в миграционных делах.

Несмотря на поддержку этой линии большинством стран Совета Европы, Копенгаген намерен действовать без ожидания изменений судебной практики.

"Вместо того, чтобы ждать несколько лет, (...) мы берем на себя инициативу и внедряем законодательство до лета", – сказала она. При этом власти признают риск возможного конфликта с международным правом на фоне приближающихся парламентских выборов.