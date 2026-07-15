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В Литве возникли очереди в военкоматах: в чем причина

07:25 15.07.2026 Ср
2 мин
Почему рекордное количество молодежи хочет идти в литовскую армию?
aimg Филипп Бойко
В Литве возникли очереди в военкоматах: в чем причина Фото: армия Литвы (Getty Images)
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В Литве зафиксировали рекордное количество молодых людей, стремящихся добровольно служить в армии. Желающих оказалось так много, что мест для всех может не хватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Вооруженные силы Литвы сообщили о небывалом патриотическом подъеме. В этом году более восьми тысяч молодых людей изъявили желание добровольно пройти обязательную военную службу. Это абсолютный рекорд для страны.

Почти 4,4 тысячи человек подали свои заявления еще до того, как правительство обнародовало официальные списки призывников. Еще 3,7 тысячи юношей и девушек решили присоединиться к рядам армии в приоритетном порядке уже после публикации списков. Такой ажиотаж стал приятным сюрпризом военному командованию.

Почему литовская молодежь хочет служить

Власти связывают такую активность с ростом национального сознания на фоне геополитических угроз. Молодежь понимает свою ответственность.

"Рекордное количество молодых людей, добровольно избравших службу, свидетельствует о том, что все больше молодежи стремится внести свой вклад в укрепление безопасности государства и понимает свою роль в системе всеобщей обороны", - заявил директор Службы военного долга и комплектования Арунас Бальчюнас.

Однако есть и другая сторона медали. Из-за ограниченной инфраструктуры и количества мест в этом году на службу смогут принять не всех желающих. Литовская армия просто не рассчитывала на такой наплыв патриотов.

Для студентов, желающих пройти службу, предусмотрены специальные условия. Они имеют право взять академический отпуск, а по завершении службы молодые люди смогут беспрепятственно вернуться к учебе в своих вузах.

Как с набором добровольцев в других странах НАТО?

В Польше с этим все хорошо. В рамках программы "Восточный щит" Польша ускоряет военную подготовку населения. На добровольные учения записались более 20 тысяч человек, что стало рекордным показателем.

А вот в Германии все наоборот. Тысячи немцев увольняются из Бундесвера, чтобы не воевать. Они пишут заявление на увольнение "по моральным и религиозным причинам".

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