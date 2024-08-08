В Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты

Напомним, ранее РБК-Украина узнало у директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяны Семенюк, на какую работу украинцы могут устроиться в Польше и какие там зарплаты.

Также мы писали, что без знания языка украинцы за границей могут устроиться на работу, которая не требует квалификации и опыта.

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