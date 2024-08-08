В Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты

В Литве с сентября перестанут действовать льготы на трудоустройство иностранцев без статуса временной защиты, которые не могут вернуться в Украину.
Об этом сказано в указе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Согласно указу главы МВД, с 1 сентября перестанут действовать льготы, которые позволяли украинцам не получать разрешение на трудоустройство, если они соответствовали ряду условий, которые предусматривают:
Исключением остается только случай высококвалифицированных работников.
Таким образом для трудоустройства украинцам без временной защиты необходимо будет получить вид на жительство.
Напомним, ранее РБК-Украина узнало у директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяны Семенюк, на какую работу украинцы могут устроиться в Польше и какие там зарплаты.
Также мы писали, что без знания языка украинцы за границей могут устроиться на работу, которая не требует квалификации и опыта.
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