RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты

Фото: в Литве отменят льготы на трудоустройство для украинцев без временной защиты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Литве с сентября перестанут действовать льготы на трудоустройство иностранцев без статуса временной защиты, которые не могут вернуться в Украину.

Об этом сказано в указе министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Согласно указу главы МВД, с 1 сентября перестанут действовать льготы, которые позволяли украинцам не получать разрешение на трудоустройство, если они соответствовали ряду условий, которые предусматривают:

  • использование безвизового режима или наличие действительной шенгенской визы;
  • наличие национальной визы, которая выдана в связи с непредвиденными обстоятельствами;
  • подача заявления на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной занятости или по гуманитарным соображениям.

Исключением остается только случай высококвалифицированных работников.

Таким образом для трудоустройства украинцам без временной защиты необходимо будет получить вид на жительство.

Напомним, ранее РБК-Украина узнало у директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяны Семенюк, на какую работу украинцы могут устроиться в Польше и какие там зарплаты.

Также мы писали, что без знания языка украинцы за границей могут устроиться на работу, которая не требует квалификации и опыта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва