У Литві скасують пільги на працевлаштування для українців без тимчасового захисту

Нагадаємо, раніше РБК-Україна дізналося у директора рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яни Семенюк, на яку роботу українці можуть влаштуватися у Польщі та які там зарплати.

Також ми писали, що без знання мови українці за кордоном можуть влаштуватися на роботу, яка не потребує кваліфікації та досвіду.

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