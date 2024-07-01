Работа в Польше: на какие вакансии ищут украинцев и сколько готовы платить

В Польше находятся более 950 тысяч беженцев из Украины. Значительная часть из них уже устроилась на работу, некоторые до сих пор в поисках вакансий.

РБК-Украина расспросила директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяну Семенюк о том, какую работу предлагают украинцам в Польше и сколько готовы платить.

Какая ситуация с трудоустройством украинцев в Польше

"Польша сейчас испытывает дефицит кадров во многих секторах экономики. Идет высокий сезон производства и сельскохозяйственных работ, вакансий много, но работодатели сталкиваются с тем, что сложно найти людей", - говорит Семенюк.

Одной из причин этого является то, что украинцы, обычно приезжающие в Польшу, чтобы заработать, сейчас выбирают западные страны Европы из-за более высоких зарплат. Кроме того, украинские мужчины не могут выезжать за границу на работу.

"Особенно остро испытывают дефицит кадров - агросектор и строительная сфера, поскольку часто такую работу выполняют в Польше украинцы. Польские фермеры жалуются, что в этом году нуждаются в сезонных работниках на 20% больше, чем в прошлом, но людей на работу найти очень сложно", - говорит эксперт.

По словам Семенюк, в разгар сезонных работ украинцам в Польше широкий есть выбор вакансий. Работу найти достаточно легко всем, кто хочет работать.

Какую работу предлагают украинцам

"Больше всего работы на разного рода логистических складах, поскольку начался сезон распродаж. Кроме того, рынок логистики в Польше за последние 20 лет вырос в 20 раз и продолжает развиваться, поэтому вакансии на складах и в e-commerce есть в течение всего года. Это в основном работа по комплектации различных товаров, упаковке одежды, посылок и тому подобное", - рассказывает эксперт.

Также много вакансий на производстве - предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. К примеру, создание консервов, переработки рыбы и морепродуктов. Также есть работа в машиностроительной отрасли.

В летний сезон увеличивается количество вакансий в сфере услуг и в гостиничном бизнесе. Для работы в ресторанах и кафе необходимо знать польский язык на коммуникативном уровне.

Много вакансий для украинцев на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (фото: Getty Images)

"Украинцы, которые хорошо говорят на польском, могут рассчитывать на высококвалифицированную работу. В Польше распространены ситуации, когда еще до полномасштабного вторжения украинцы приезжали работать на заводах или на складах, где они получали опыт и овладевали языком. Через некоторое время они получали повышение к руководителю или координатора, а затем переходили в компании на должности в соответствии со своим украинским образованием. Такая возможность существует и сейчас", - говорит Семенюк.

По ее словам, есть случаи, когда владелицы бизнеса в Украине после приезда в Польшу начали свою карьеру с простой физической работы на предприятиях или складах, а сейчас уже открыли свой бизнес.

Сколько платят украинским работникам

"Зачастую украинцам предлагают простую физическую работу, где не обязательно знать польский язык. За нее платят в среднем 6-7 тыс. злотых брутто (60,1-70,2 тыс грн). Но сейчас за счет дополнительных часов и премий зарплата на некоторых вакансиях может доходить до 8-9 тыс. злотых брутто (80,2 - 90,2 тыс)", - отмечает Семенюк.

С 1 июля в Польше повышается минимальная ставка. Это означает, что зарплата в среднем может увеличиться на 300 злотых (3 тыс. грн).