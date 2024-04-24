Вакансий становится больше. Кем могут работать украинские беженцы за границей

Украинские беженцы за границей активно устраиваются на работу. Но без знания языка украинцам доступны преимущественно вакансии без требований к квалификации и опыту.

Кем могут работать украинские беженцы в странах Европы и какие сейчас актуальные предложения работы, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Вакансий в Европе становится больше

В Европе начинается производственный сезон, а также в разгаре сезонные полевые работы. Поэтому в настоящее время вакансий становится больше, обращают внимание в EWL.

Работа для украинцев, где знания языка и навыки не требуются, тоже есть. Это преимущественно вакансии в Восточной Европе. В странах Западной Европы – например, в Германии, Нидерландах, часто требуются знания языка на уровне B2, C1.

"Часто украинцы, в том числе высококвалифицированные, идут работать на простую физическую работу, чтобы иметь доход и изучать язык. После овладения местным языком они могут претендовать на работу по специальности или занимать менеджерские должности. Язык – это базовая необходимость для тех, кто хочет работать за границей согласно своим профессиональным компетенциям", – объясняет Маргарита Нестеренко.

Фото: Собеседование на работу (unsplash.com)

Какие вакансии и зарплату предлагают беженцам

Литва

В Литве предлагают вакансии преимущественно в крупных городах или рядом с крупными городами с хорошо развитой инфраструктурой. Часто – с бесплатным жильем от работодателей и на некоторых предприятиях – с бесплатным питанием.

Вакансии без знания или с минимальными знаниями языка в Литве:

работники на заводах по производству мясной продукции. Зарплата – 1100-1200 евро "чистыми".

повара с опытом работы от 1 года в сфере питания. Зарплата 1000–1300 евро в месяц. Работников обеспечивают бесплатным питанием в течение рабочего дня.

работник на производстве мороженого. Зарплата – 1000 евро "чистыми", проживание бесплатно. Опыт и знание языков не обязателен.

Фото: Производство мясной продукции (gettyimages.com)

Чехия

В Чехии для украинцев также есть вакансии без знания языка и опыта.

"С началом сезона полевых работ появились вакансии на выращивании и переработке овощей (помидоры, огурцы). Это работа в теплицах или параллельно на заводе, где уже собранные овощи обрабатывают и упаковывают. Зарплата – до 1500 евро "чистыми". Работодатель обеспечивает бесплатное жилье", – рассказывают в EWL.

Также значительно возросло количество вакансий в традиционных для Чехии отраслях:

работа на автомобильных предприятиях (производство кабелей и т.п.), зарплата – 1000-1200 евро "чистыми". Предусмотрено бесплатное жилье для работников.

работа на складах крупных логистических компаний (например, Амазон). Зарплата – 1000–2000 евро на руки. Работодатели предоставляют бесплатное жилье, а также бесплатное питание.

"При выборе вакансий в Чехии следует учитывать, что единственный способ трудоустроиться – это наличие статуса временной охраны именно в Чехии. Важно, чтобы не было актуальной визы или вида на жительство в другой стране ЕС. Также Чехия не принимает украинцев, уже получавших временную защиту в другой европейской стране",– рассказывает Маргарита Нестеренко.

Нидерланды

В Нидерландах тоже начинаются сезонные работы. Актуальные вакансии без знания языка и опыта – это, например, сбор салата на полях. Зарплата – от 2000 евро после отчислений.

Фото: Сезонные работы в сельском хозяйстве (gettyimages.com)

Польша

В Польше с середины апреля начинаются сезонные работы как на полях, так и на производстве. В сельском хозяйстве в первую очередь ищут работников для сбора клубники.

В производстве есть вакансии на заводы по производству мясной продукции, в машиностроительной отрасли. Также требуются работники на логистические склады для комплектования заказов. Зарплата – 4-5 тысяч злотых на руки в месяц (39-49 тыс. грн).