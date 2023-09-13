Латвия, Литва и Эстония запретили въезд автомобилей с российскими номерами, выполнив рекомендации Европейской комиссии по применению санкций. В частности, Эстония ввела это ограничение в среду, 13 сентября, с 10 часов утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Эстония

В случае прибытия в погранпункт транспортного средства с российскими номерами Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспорта должен будет вернуться в Россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

"Цель санкций против России одна - заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснения по действующим санкциям, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций", - сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

При этом, запрет на въезд моторных транспортных средств действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь пребывает в Эстонии или Европейском союзе.

Как выехать

Транспортным средствам с номерными знаками РФ разрешается выехать из Эстонии через внешнюю границу или пересечь внутренние границы Европейского союза.

"Уже завтра (14 сентября, - ред.) я подниму в правительстве вопрос, что делать с уже находящимися здесь машинами с российскими номерами", - сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Литва и Латвия

Глава МИД Эстонии уточнил, что "Латвия и Литва уже приняли аналогичное решение"

"Как стране, граничащей с Россией, Эстонии важно реализовать такие ограничения вместе со своими соседями. При совместном применении ограничения более эффективны и это дает возможность еще выше поднять цену агрессии для России", - сказал Цахкна, добавив, что уже сегодня обсудит этот вопрос с представителями Литвы и Латвии.

Он выразил мнение, что Эстония "не может помогать гражданам страны-агрессора пользоваться благами свободы и демократии, пока Россия продолжает геноцид в Украине".

Как сообщалось, Латвия перестала пропускать транспортные средства с российской регистрацией с 12 сентября. В определенных случаях правоохранители будут конфисковывать автомобили. Аналогичное решение приняла и Литва.

До этого россиянам, путешествующим в ЕС, запретили ввозить не только автомобили, но и ряд личных вещей, в том числе телефоны и даже чемоданы. Их ввоз может рассматриваться как запрещенный импорт.