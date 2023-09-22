Латвия хочет запретить автомобилям с регистрацией в РФ и Беларуси находиться в стране

В правительстве Латвии готовят законопроект об изменениях в законодательной базе, которые не позволят транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Латвии Инессе Либиня-Эгнере .

Отмечается, что этот законопроект также позволит стране легально конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси.

Запланированные изменения потребуют от владельцев транспортных средств с российскими и белорусскими регистрационными номерами, въезжающих на территорию Латвии, в определенный срок перерегистрировать эти транспортные средства в Латвийской Республике, определять последствия и ответственность владельцев транспортных средств в случае невыезда.

Минюст объясняет, что если транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии в течение 3 месяцев, будут санкции, вплоть до конфискации автомобиля.

Что говорит глава Министерства юстиции Латвии

"Любой гость, который приезжает в Латвию, должен уважать законы и порядок нашей страны. Пересечение границы Евросоюза на транспортном средстве, зарегистрированном в России, а следовательно, и пребывание в Латвии, является нарушением санкций", - говорит Инесе Либини-Эгнере.

Она уточнила, что если автомобили с российскими и белорусскими номерами не будут вовремя перерегистрированы, их могут конфисковать в пользу Украины для поддержки ее армии.

Почему Латвия решила разработать такой закон

Минюст Латвии заявил, что основывает изменения в законодательной базе на разъяснениях Еврокомиссии, в которой говорится о том, что санкции против России, распространяются и на личный транспорт российских граждан, имеющих регистрацию РФ.

Поэтому граждане соответствующей страны не могут находиться на территории ЕС со своими транспортными средствами.

Европейская комиссия указала, что надлежащее и пропорциональное применение санкций находится в компетенции каждого государства-члена. Запланированные в Латвии изменения также предусматривают запрет на транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси.

Запрет на въезд авто с русскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже стало известно, что Норвегия также запретит ввоз автомобилей на российских номерах. Она станет последней пограничной страной Европы, куда россияне раньше могли проникнуть на свои автомобили.