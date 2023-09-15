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Финляндия вслед за странами Балтии запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Финляндия, Пятница 15 сентября 2023 11:15
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Финляндия вслед за странами Балтии запретит въезд автомобилей с российскими номерами Фото: Финляндия запретит въезд автомобилей с российскими номерами (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС. Ожидается, что министр иностранных дел Элина Валтонен объявит об этом решении сегодня.

Решение основывается на рекомендациях Еврокомиссии, изданных неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Комиссия хочет предотвратить обход санкций.

Недавно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна утверждал, что ограничения оказывают большее влияние, когда применяются вместе, что увеличивает цену, которую Россия платит за войну.

Как сообщает Yle, автомобили с менее чем десятью пассажирами, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Однако готовятся и некоторые исключения из этого правила. Впрочем, информации о том, когда запрет вступит в силу, пока нет.

Финляндия усилила свою визовую политику после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Движение на восточной границе уменьшилось, но все еще остается относительно загруженным.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Позже в Эстонии предложили перерегистрировать автомобили с номерами, которые находятся в стране. Или такие автомобили предлагают конфисковать.

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