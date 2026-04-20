В Литве растут пророссийские силы, подрывающие обороноспособность страны, - эксперт

В Литве в последнее время набирают популярность пророссийские силы, которые своими действиями пытаются подорвать обороноспособность страны.

"В Литве до трети активных избирателей - разной мягкости "вата". Я имею в виду этих людей, которые не только что-то пишут и говорят, имеют позицию, но идут на выборы и голосуют за партии, за политиков", - отметил литовский политический обозреватель Витаутас Брусерис.

По его словам, в 2022 году эта часть общества несколько притихла, однако сейчас снова активизируется. Более того, партия "Заря Нямунаса", которая представляет их интересы, вошла в правящую в Литве коалицию.

"Это беспрецедентная ситуация в истории Литвы. Легализовали откровенно пророссийские, антизападные, антиукраинские нарративы. И главное, они сейчас усиливают наступление на литовскую традиционную политику безопасности и международную политику", - добавил Бруверис.

К примеру, в Литве уже более года продолжается острая дискуссия по строительству нового крупного военного полигона вблизи города Капчяместис в зоне Сувалкского коридора.

При этом, "Заря Нямунаса" активно выступает против проекта, ведь создание полигона якобы приведет к массовому изъятию сельскохозяйственных земель и лесов у местных жителей и ухудшит экологическую ситуацию.