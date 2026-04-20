В Литве растут пророссийские силы, подрывающие обороноспособность страны, - эксперт
В Литве в последнее время набирают популярность пророссийские силы, которые своими действиями пытаются подорвать обороноспособность страны.
Об этом говорится в материале РБК-Украина"Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию".
"В Литве до трети активных избирателей - разной мягкости "вата". Я имею в виду этих людей, которые не только что-то пишут и говорят, имеют позицию, но идут на выборы и голосуют за партии, за политиков", - отметил литовский политический обозреватель Витаутас Брусерис.
По его словам, в 2022 году эта часть общества несколько притихла, однако сейчас снова активизируется. Более того, партия "Заря Нямунаса", которая представляет их интересы, вошла в правящую в Литве коалицию.
"Это беспрецедентная ситуация в истории Литвы. Легализовали откровенно пророссийские, антизападные, антиукраинские нарративы. И главное, они сейчас усиливают наступление на литовскую традиционную политику безопасности и международную политику", - добавил Бруверис.
К примеру, в Литве уже более года продолжается острая дискуссия по строительству нового крупного военного полигона вблизи города Капчяместис в зоне Сувалкского коридора.
При этом, "Заря Нямунаса" активно выступает против проекта, ведь создание полигона якобы приведет к массовому изъятию сельскохозяйственных земель и лесов у местных жителей и ухудшит экологическую ситуацию.
Напомним, ранее Балтийская оборонная инициатива опубликовала сценарий, по которому всего 90 дней может понадобиться РФ, чтобы заставить капитулировать страны Балтии. При этом оккупантам даже не нужно использовать армию - они добьются желаемого ракетами и дронами.
Также сообщалось, что в Кремле намекнули на "право на самооборону" после обвинений Финляндии и стран Балтии в том, что они пропускают дроны ВСУ для ударов по РФ. Москва может применить 51 статью Устава ООН, предупредил Шойгу.
Тем временем Швеция не исключает, что Россия вскоре может захватить один из островов Балтийского моря - и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию. Выбор большой - в регионе насчитывается более 400 тысяч островов.