Литва предложила Украине помощь с газом, - Зеленский

Среда 05 ноября 2025 18:06
Литва предложила Украине помощь с газом, - Зеленский Архивное фото: президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас Украина нуждается в энергетической поддержке. Поэтому Литва предложила помощь с газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он провел хороший разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Глава государства напомнил, что Литва очень помогает Украине с самого начала этой войны, и Киев очень ценит всю оказанную поддержку.

"Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил поддержку по газу. Спасибо за это. Договорились, что наши команды будут работать", - сообщил Зеленский.

Президенты также обсудили возможные угрозы для Литвы из Беларуси из-за гибридных атак миграционными волнами и воздушными объектами.

"Я предложил нашу помощь. Будем работать, чтобы было больше безопасности в нашем регионе и в дружественной Литве", - отметил Зеленский.

По его словам, также согласовали позиции стран в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Наши воины линию обороны держат вопреки российским нарративам в медиа. Спасибо за поддержку!", - добавил украинский президент.

Импорт газа

Напомним, Украине пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

В связи с этим Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Также ранее сообщалось, что Словакия может уменьшить тариф на транзит газа через свою территорию для импорта Украиной после заключения долгосрочных импортных контрактов с "Нафтогазом".

В июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR. Тестовую поставку газа осуществляют Трансбалканским коридором по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

А сегодня стало известно, что Украина возобновила импорт газа через южный Трансбалканский канал.

