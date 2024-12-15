Литва ввела санкции против еще 17 политиков и чиновников Грузии

В воскресенье, 15 декабря, Литва по согласованию с Эстонией расширила список санкционированных лиц Грузии. В нем оказались еще 17 политиков и чиновников, которые подавляли протесты в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел Литвы.
Глава литовского МИД Кястутис Будрис уточнил, что речь идет о запрете въезда в страну.
"Мы добавили в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Мы не потерпим насилия и притеснений в отношении мирных протестующих, журналистов и оппозиции. Пришло время предпринимать совместные действия на уровне Евросоюза", - заявил он.
По данным МИД Литвы, премьер Грузии Кобахидзе и другие официальные лица, политики и представители бизнеса, включенные в санкционный список, непосредственно способствовали грубым и систематическим нарушениям прав человека и ограничению основных свобод в Сакартвели (грузинском государстве).
"Украина уже включила из в национальные санкционные списки, а с сегодняшнего дня - Эстония", - говорится на сайте.
Также в МИД Литвы напомнили, что ранее запретили въезд в страну десяти руководителям МВД Грузии и Бидзину Иванишвили.
Напомним, в конце октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", хотя согласно прогнозам успех ожидался у оппозиционных партий. Начиная с этого момента в стране начались протесты с требованием провести новые выборы. Но их так и не было.
Вчера же коллегия выборщиков избрала нового президента Грузии. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили и он был единственным кандидатом, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта".
В тот же день, 14 декабря, четыре самых крупных оппозиционных партий Грузии совместно обратились к Евросоюзу. Они призвали объявить "режим" основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили нелегитимным.
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