Литва ввела санкции против еще 17 политиков и чиновников Грузии

Глава литовского МИД Кястутис Будрис уточнил, что речь идет о запрете въезда в страну.

"Мы добавили в него еще 17 человек, в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Мы не потерпим насилия и притеснений в отношении мирных протестующих, журналистов и оппозиции. Пришло время предпринимать совместные действия на уровне Евросоюза", - заявил он.

По данным МИД Литвы, премьер Грузии Кобахидзе и другие официальные лица, политики и представители бизнеса, включенные в санкционный список, непосредственно способствовали грубым и систематическим нарушениям прав человека и ограничению основных свобод в Сакартвели (грузинском государстве).

"Украина уже включила из в национальные санкционные списки, а с сегодняшнего дня - Эстония", - говорится на сайте.

Также в МИД Литвы напомнили, что ранее запретили въезд в страну десяти руководителям МВД Грузии и Бидзину Иванишвили.