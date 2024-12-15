Литва ввела санкції проти ще 17 політиків і чиновників Грузії

Глава литовського МЗС Кястутіс Будріс уточнив, що мова йде про заборону в'їзду в країну.

"Ми додали до нього ще 17 осіб, зокрема прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Ми не потерпимо насильства і утисків щодо мирних протестувальників, журналістів та опозиції. Настав час робити спільні дії на рівні Євросоюзу", - заявив він.

За даними МЗС Литви, прем'єр Грузії Кобахідзе та інші офіційні особи, політики і представники бізнесу, занесені до санкційного списку, безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Сакартвелі (грузинській державі).

"Україна вже включила їх до національних санкційних списків, а відсьогодні - Естонія", - йдеться на сайті.

Також у МЗС Литви нагадали, що раніше заборонили в'їзд у країну десятьом керівникам МВС Грузії та Бідзіну Іванішвілі.