ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Новые выборы и не только. В Грузии оппозиция выдвинула требования олигарху Иванишвили

Четверг 05 декабря 2024 19:32
UA EN RU
Новые выборы и не только. В Грузии оппозиция выдвинула требования олигарху Иванишвили Фото: Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Грузинские оппозиционные объединения выдвинули требования к основателю и почетному председателю "Грузинской мечты", олигарху Бидзине Иванишвили. Одно из них - новые выборы.

Об этом сказано в совместном заявлении оппозиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Оппозиционные объединения подчеркивают, что в случае выполнения их требований кризис в стране будет завершен. Речь о:

  • немедленном освобождении всех политических заключенных, задержанных во время акций, и прекращении всех дел против них;
  • назначении новых парламентских выборов, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом, и обеспечении политической нейтральности правоохранительных органов.

"Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна!" - сказано в заявлении оппозиции.

Протесты в Грузии

Напомним, в Грузии после парламентских выборов начались масштабные протесты. Граждане вышли на улицы из-за возможной фальсификации результатов выборов, на которых пророссийская партия "Грузинская мечта" победила с большим отрывом.

Протесты в Грузии продолжаются каждый день. При этом власти активно используют полицию для разгона таких акций. Правоохранители применяют против протестующих водометы, перцовый газ и не только.

Только вчера, 4 декабря, в Тбилиси правоохранители впервые не разогнали протесты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря
В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет в Украине 6 декабря
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны