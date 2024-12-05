Новые выборы и не только. В Грузии оппозиция выдвинула требования олигарху Иванишвили
Грузинские оппозиционные объединения выдвинули требования к основателю и почетному председателю "Грузинской мечты", олигарху Бидзине Иванишвили. Одно из них - новые выборы.
Об этом сказано в совместном заявлении оппозиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Оппозиционные объединения подчеркивают, что в случае выполнения их требований кризис в стране будет завершен. Речь о:
- немедленном освобождении всех политических заключенных, задержанных во время акций, и прекращении всех дел против них;
- назначении новых парламентских выборов, которые будут проведены новым, независимым избирательным органом, и обеспечении политической нейтральности правоохранительных органов.
"Победа Грузии, нашей свободы, неизбежна!" - сказано в заявлении оппозиции.
Протесты в Грузии
Напомним, в Грузии после парламентских выборов начались масштабные протесты. Граждане вышли на улицы из-за возможной фальсификации результатов выборов, на которых пророссийская партия "Грузинская мечта" победила с большим отрывом.
Протесты в Грузии продолжаются каждый день. При этом власти активно используют полицию для разгона таких акций. Правоохранители применяют против протестующих водометы, перцовый газ и не только.
Только вчера, 4 декабря, в Тбилиси правоохранители впервые не разогнали протесты.
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