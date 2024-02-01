Литва ввела ограничения против майора из Беларуси, причастного к подавлению митингов

Департамент миграции Литвы сегодня, 1 февраля, аннулировал вид на жительство, выданный майору из Беларуси Александру Мациевичу. Он причастен к подавлению митингов 2020 года.

Об этом заявило Министерство внутренних дел Литвы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Вышеупомянутое лицо не соответствует условиям выдачи вида на жительство в Литовской Республике", - говорится в заявлении.

Отмечается, что майор белорусской милиции Мациевич, который участвовал в подавлении протестов в Лиде в 2020 году, получил вид на жительство в Литве и трудоустроился в стране.

По данным МВД, по этому гражданину Беларуси также обращались в Департамент государственной безопасности.

Майора могут депортировать

"Если выяснится, что этот человек представляет угрозу безопасности государства, будет принято решение о запрете его въезда в Литву", - говорится в сообщении.

По данным Министерства внутренних дел, Мациевич впервые въехал в Литву из Польши по национальной визе другой страны Евросоюза.

Когда в ноябре 2022 года он получил разрешение на временное проживание в Литве, у литовских властей не было данных о том, что этот человек может представлять угрозу безопасности государства.

Граждан Беларуси станут тщательнее проверять

В связи со сложившейся ситуацией Министерство внутренних дел поручило Службе охраны государственной границы немедленно усилить проверки граждан Беларуси, пересекающих государственную границу Литвы.

Департаменту миграции также поручено более тщательно проверять граждан Беларуси, которые получили или ходатайствуют о получении временного вида на жительство в Литовской Республике на основании трудоустройства.

Ранее Мациевич дал показания в белорусском суде и выступил против одной протестующей, которая якобы порвала его форму во время акции протеста. Белорусские правозащитники признали девушку политзаключенной.

Позиция Литвы по поводу санкций против Беларуси

Недавно главы таможенных служб Литвы, Латвии и Эстонии договорились о едином контроле при реализации санкций Европейского союза против России и Беларуси.

Также в начале года Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

А еще в ноябре стало известно, что Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций.