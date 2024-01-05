Литва ввела ограничения против директора санатория, которым пользовался Лукашенко
Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".
Отмечается, что пограничники забрали у него вид на жительство, когда он выезжал из Литвы в Беларусь.
Силовики ссылались на решение Миграционной службы Литвы. Это произошло 22 декабря. Епифанов заявил, что об аннулировании вида на жительство ему сообщили устно.
Санаторий "Беларусь" принадлежал Управлению делами Лукашенко и попал под санкции. Позже он был передан под контроль другого ведомства. Он расположен в Друскениках.
Санкции против Беларуси
В декабре Великобритания ввела санкции против силовиков Ирана и Беларуси за нарушение прав человека.
Также в начале декабря США ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.
Недавно правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.
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