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Литва ввела ограничения против директора санатория, которым пользовался Лукашенко

Пятница 05 января 2024 19:48
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Литва ввела ограничения против директора санатория, которым пользовался Лукашенко Архивное фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва лишила вида на жительство директора санатория "Беларусь" Ильи Епифанова, которым пользуется белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

Отмечается, что пограничники забрали у него вид на жительство, когда он выезжал из Литвы в Беларусь.

Силовики ссылались на решение Миграционной службы Литвы. Это произошло 22 декабря. Епифанов заявил, что об аннулировании вида на жительство ему сообщили устно.

Санаторий "Беларусь" принадлежал Управлению делами Лукашенко и попал под санкции. Позже он был передан под контроль другого ведомства. Он расположен в Друскениках.

Санкции против Беларуси

В декабре Великобритания ввела санкции против силовиков Ирана и Беларуси за нарушение прав человека.

Также в начале декабря США ввели санкции против Беларуси. Причиной тому стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

Недавно правительство Южной Кореи решило усилить экспортный контроль в отношении России и Беларуси. В рамках санкций Сеул значительно расширил список товаров сотнями подлежащих ограничениям позиций.

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