Литва будет штрафовать за несоблюдение санкций: деньги передадут Украине

Литва будет штрафовать за несоблюдение международных и национальных санкций. При этом полученные средства будут перечислены в Фонд сотрудничества в целях развития для восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

За поправку к Закону о сотрудничестве в целях развития и гуманитарной помощи проголосовали 99 членов Сейма при отсутствии голосов против и воздержавшихся.

Согласно принятой поправке, в Фонд будут поступать средства от штрафов и конфискованных активов в случае несоблюдения международных или национальных санкций.

В поправке также уточняется, что эти средства будут использоваться исключительно для поддержки, связанной с восстановлением и реабилитацией Украины после российской агрессии.

Данная поправка будет действовать в течение десяти лет, до января 2034 года.

"Цель состоит в том, чтобы Литва внесла единый вклад в восстановление Украины и продемонстрировала свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российской агрессии", - заявила заместитель министра иностранных дел Йовита Нелюпшене.

По ее словам, Литва будет принимать меры по содействию восстановлению Украины самостоятельно, не дожидаясь решений Европейского союза или на международном уровне.

Согласно Кодексу административных правонарушений, нарушение международных санкций или ограничительных мер, введенных литовским законодательством, наказывается штрафом в размере от 200 до 6 тысяч евро.

Европейский союз ввел санкции в отношении 1473 российских и белорусских граждан и 207 юридических лиц. Эти санкции и меры привели к замораживанию активов на сумму 215 млрд евро в странах-членах ЕС, а также к иммобилизации активов Центрального банка России на сумму около 300 млрд евро в ЕС и странах "Большой семерки".

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но также и обучает украинских военных.

10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Помимо этого Вильнюс объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли средства борьбы с дронами и генераторы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.