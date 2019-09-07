Литва - Україна: прогноз букмекерів

Фото: збірна України готується до матчу з Литвою (ffu.ua)

Фахівці вважають фаворитом підопічних Шевченка

Між збірними Литви і України пройде матч п'ятого туру кваліфікації на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

7 вересня 19:00

Вільнюс, стадіон ЛФФ

На думку букмекерів, підопічні Андрія Шевченка є беззаперечними фаворитами матчу. На перемогу української збірної можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,33, на нічийний результат - 5,10, а на перемогу команди Литви - 12,00.

Нагадаємо, на матчі Литва - Україна очікується аншлаг. Поєдинок відбудеться на стадіоні ЛФФ, місткість якого - понад 5000 глядачів. Українська асоціація футболу забронювала 1000 місць для українських фанатів.

Команда Андрія Шевченка провела чотири поєдинки і лідирує в групі. Збірна перемогла вдома Сербію (5:0), Люксембург (1:0) і на виїзді Люксембург (2:1), а також зіграла внічию з Португалією (0:0). Литва, у свою чергу, провела три матчі і посідає останнє місце.