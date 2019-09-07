Литва - Україна: анонс матчу

Збірна України зіграє проти Литви в рамках відбору на Євро-2020. Трансляція розпочнеться о 19:00, а дивитися гру можна телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери вважають команду Шевченка беззаперечним фаворитом зустрічі. На поєдинку очікується аншлаг.

7 вересня 19:00

Вільнюс, стадіон ЛФФ

Команда Андрія Шевченка провела чотири поєдинки і лідирує в групі. Збірна перемогла вдома Сербію (5:0), Люксембург (1:0) і на виїзді Люксембург (2:1), а також зіграла внічию з Португалією (0:0).

Литва, у свою чергу, провела три матчі і займає останнє, 5 місце в квартеті. Збірна програла на виїзді Люксембургу (1:2) і Сербії (1:4) і звела внічию поєдинок проти Люксембургу (1:1) будинки.

Україна і Литва раніше грали один проти одного вісім разів: п'ять перемог в активі української збірної, дві - у литовців, ще одна зустріч завершилася внічию.

Цікаво, що збірна Литви не перемагала в офіційних матчах з жовтня 2016 року. Після тріумфу над Мальтою були переважно ураження і лише іноді нічиї. Україна ж не знає поразок у п'яти офіційних і товариських поєдинках поспіль, вигравши три попередніх.