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Литва сожалеет, что из-за агрессии выборы не проводились в Крыму и на Донбассе

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 21:29
Литва сожалеет, что из-за агрессии выборы не проводились в Крыму и на Донбассе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В то же время Линкявичюс называет выборы в Украине свободными и честными

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс приветствовал проведение демократических выборов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Линкявичюса в Twitter.

В то же время глава МИД Литвы выразил сожаление, что голосование не проводились в оккупированном Крыму и Донбассе.

"Я поздравляю Украину, которая подтвердила свою демократию, проводя первый тур президентских выборов, по сути свободным, честным и высококонкурентным способом. Сожалеем, что через агрессию выборов нельзя было проводить в оккупированном Крыму и части Донбасса", - написал министр.

Литва сожалеет, что из-за агрессии выборы не проводились в Крыму и на Донбассе

Ранее Европейский союз в своем заявлении подчеркнул, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

Кроме того, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине.

По результатам подсчета 90% протоколов, Зеленский набирает 30.26% голосов. Далее идут Петр Порошенко с результатом 15.99% голосов, Юлия Тимошенко - 13.35%.

Меркель отметила честность и состязательность выборов в Украине В ЕС надеются, что второй тур выборов в Украине будет честным
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