Опубліковано дані підрахунку 90% голосів

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

У першому турі виборів 2019 з великим відривом перемагає Зеленський

Результати виборів 2019 станом на 18:26 показують значний відрив Володимира Зеленського від другого місця. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центрвиборчкому, передає кореспондент РБК-Україна.

За результатами підрахунку 90% протоколів, Зеленський набирає 30.26% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15.99% голосів, Юлія Тимошенко - 13.35%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11.53%) та Анатолій Гриценко (7,00%). Проголосували понад 16,5 млн виборців.

Відзначимо, що кількість тих, хто проголосував за Зеленського перевищила 5 млн, за Порошенка проголосували вдвічі менше - 2,6 млн виборців. На третьому місці Юлія Тимошенко - майже 2,3 млн голосів.

РБК-Україна писало, що в ЄС прокоментували перший тур виборів в Україні. У заяві Євросоюзу йдеться про те, що міжнародні спостерігачі зафіксували зловживання державними ресурсами та підкуп виборців. ЄС сподівається, що другий тур виборів буде чесним.

Повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила чесність і змагальність виборів в Україні.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже почала приймати паперові протоколи з результатами голосування і мокрими печатками від окружних виборчих комісій.

Зазначимо, глава ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що Центрвиборчком готується оголосити про другий тур виборів президента після підрахунку голосів.

"Я підкреслюю, що вже очевидно, що буде другий тур", - додала вона. За законом про вибори президента, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів, ЦВК призначить другий тур через три тижні - на 21 квітня 2019 року.