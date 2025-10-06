Литва не отменит санкции против РФ до восстановления целостности Украины, - премьер

Литва сохранит санкции против России и Беларуси до тех пор, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность.
Об этом на брифинге с премьером Украины Юлией Свириденко заявила премьер Литвы Инга Ругинене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
"Наши санкции против России и ее союзника Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет возмещен ущерб, нанесенный войной", - подчеркнула глава литовского правительства.
Она подчеркнула, что виновные в агрессии против Украины должны быть привлечены к ответственности, поэтому Литва поддерживает создание спецтрибунала, работу Реестра нанесенного ущерба и предложение ЕК об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине.
"Конечная цель - полное возмещение всех убытков, причиненных Украине", - отметила Ругинене.
Напомним, в августе Sky News со ссылкой на источники написало, что союзники Украины рассматривают возможность отмены части санкций против России.
По данным собеседников издания, Запад обсуждал смягчение ограничений, но только при условии, если Россия согласится на 15-дневное перемирие с Украиной.
Также весной этого года западные СМИ написали, что власти США рассматривают отмену некоторых санкций против России, в том числе и против "Северного потока-2".