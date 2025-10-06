Литва не скасує санкції проти РФ до відновлення цілісності України, - прем'єр

"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться чинними, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", - наголосила глава литовського уряду.

Вона наголосила, що винні в агресії проти України мають бути притягнуті до відповідальності, тому Литва підтримує створення спецтрибуналу, роботу Реєстру завданих збитків і пропозицію ЄК про використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.

"Кінцева мета - повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні", - зазначила Ругінене.